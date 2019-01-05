Лукашенко захотел развивать контакты с Тбилиси

Белоруссия намерена укреплять сотрудничество с Грузией, активно развивая межгосударственные контакты по различным направлениям, об этом сказано в послании Александра Лукашенко президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 25-летия установления дипотношений между республиками.

«Беларусь настроена на дальнейшее укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Грузией на благо народов», – передает слова Лукашенко ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии.

«Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов», – подчеркнул белорусский лидер.

Глава республики заявил, что за прошедшую четверть века диалог двух стран приобрел «высокую степень доверия, белорусско-грузинское взаимодействие характеризуется насыщенностью и нарастающей динамикой».

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии 16 декабря. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как опытный дипломат европейского стиля изменит отношения с Россией.