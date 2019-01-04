В Петербурге умер доктор филологических наук Борис Аверин

Литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин умер в Петербурге, об этом сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.

«Сегодня скончался Борис Валентинович Аверин – замечательный ученый, блестящий лектор, специалист по серебряному веку, добрый, сердечный человек. Помню, с каким удовольствием я ходил на его лекции в 1987 -м году и потом, спустя годы, слушал его научные доклады. Профессионализм, ясность ума, интеллигентность – все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой. Никогда не помню, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо или что-то отрицал. Он был из тех, кто умел принимать жизнь. Светлая память», – написал Аствацатуров в своем профиле «ВКонтакте».

Борис Аверин – советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, исследователь творчества Владимира Набокова, исследователь истории Петергофа.

Аверин также известен своими авторскими программами на радио «Дневник профессионального читателя», «Издано в Петербурге». Кроме того, ученый занимался проектом научного переиздания журнала «Современные записки».

Аверин родился в Сандове Калининской области в 1942 году. В 1962 году окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища. В 1963 году поступил на заочное отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ), в 1970 году поступил в аспирантуру на кафедру истории русской литературы филологического факультета ЛГУ. С 1974 года преподавал в Ленинградском государственном университете.