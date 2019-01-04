В Петербурге умер доктор филологических наук Борис Аверин

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4 января, пятница  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
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Чего ждать от цен в 2019-м

Отечественное шампанское станет дороже из-за норм ВТОФото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
После праздничных новогодних распродаж потребительские цены в России неизбежно начнут расти. Для этого есть как явные факторы – рост НДС и акцизов на бензин, так и пока потенциальные – это девальвация российской валюты. На что же ждать роста цен в новом году? Подробности...
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Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

У Владимира Путина нет ни моральной, ни юридической причины уступать Синдзо Абэ в территориальном спореФото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса в урегулировании спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле? Подробности...
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В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

Ракетный комплекс «Кинжал» – одна из главных оружейных новинок 2018 годаФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
2018 год можно без преувеличения назвать годом российского оружия – и в первую очередь ракетного. С начала года мы узнали сразу о нескольких новых видах ракетных комплексов, которые или поступили на вооружение, или же в ближайшее время окажутся в войсках. Почему это вооружение способно поменять баланс сил в мире в пользу России и как оно обеспечит надежную обороноспособность нашей страны? Подробности...
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Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

Так выглядят сегодня заброшенные уголки ЛитвыФото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press
Поистине отчаянную для страны меру обсуждают в Литве – референдум о законодательном разрешении иметь двойное гражданство. И все ради того, чтобы вернуть в страну огромное количество трудоспособного населения, уехавшего на Запад. Что происходит сейчас в литовской демографии и поможет ли этот способ? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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В СССР замалчивали катастрофы

Виктор Олевич, Политолог
Левое кликушество вокруг трагических событий в Кемерово и Магнитогорске в прошлом году имеет под собой реальную основу: советскую цензуру, которая создавала для отечественной аудитории светлые и беззаботные будни сталеваров и комбайнеров. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

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          В Петербурге умер доктор филологических наук Борис Аверин

          4 января 2019, 19:43

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин умер в Петербурге, об этом сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.

          «Сегодня скончался Борис Валентинович Аверин – замечательный ученый, блестящий лектор, специалист по серебряному веку, добрый, сердечный человек. Помню, с каким удовольствием я ходил на его лекции в 1987 -м году и потом, спустя годы, слушал его научные доклады. Профессионализм, ясность ума, интеллигентность – все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой. Никогда не помню, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо или что-то отрицал. Он был из тех, кто умел принимать жизнь. Светлая память», – написал Аствацатуров в своем профиле «ВКонтакте».

          Борис Аверин – советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, исследователь творчества Владимира Набокова, исследователь истории Петергофа.

          Аверин также известен своими авторскими программами на радио «Дневник профессионального читателя», «Издано в Петербурге». Кроме того, ученый занимался проектом научного переиздания журнала «Современные записки».

          Аверин родился в Сандове Калининской области в 1942 году. В 1962 году окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища. В 1963 году поступил на заочное отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ), в 1970 году поступил в аспирантуру на кафедру истории русской литературы филологического факультета ЛГУ. С 1974 года преподавал в Ленинградском государственном университете.


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