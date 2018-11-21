В Польше сочли «Северный поток – 2» «убийцей» Украины

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что проект газопровода «Северный поток – 2» нивелирует эффект антироссийских санкций и «убивает» Украину.

«Северный поток – 2» убивает Украину. Если российский транзит газа через украинскую территорию снизится, то страна потеряет не только значительный доход, но и, в первую очередь, гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии», – сказал министр в интервью Handelsblatt, передает РИА «Новости».

Глава польского МИД также заявил, что Германия и Австрия заняли «антиевропейскую позицию».

«Мы очень поддерживаем позицию Евросоюза. Но Германия и Австрия борются с новыми и новыми обманными маневрами и хотят исключений для «Северного потока – 2», поэтому у нас до сих пор нет общего европейского мнения», – сказал Чапутович.

Он также предложил назначить спецпосланника Генерального секретаря ООН по Украине и призвал подключить к переговорам в нормандском формате «европейские институты» и США.

«Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но мы полагаем, что это не так», – заключил министр.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, насколько зависит Украина от нового газопровода из России в Европу.