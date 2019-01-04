В Варшаве отказались считать Туска своим представителем в ЕС

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава считает председателя Европейского совета Дональда Туска представителем Германии, а не Польши.

«Мы не ставим под сомнение легитимность Дональда Туска, однако не считаем его представителем Польши. Во время выборов (главы Евросовета) мы выдвигали кандидатуру Яцека Сариуша-Вольского», – сказал Чапутович в интервью Polska Times, передает РИА «Новости».

Глава МИД также отметил, что перед саммитом выбор Туска в выступлении в Бундестаге анонсировала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Из этого следовало, что он был представителем Германии, хоть может и неформальным», – добавил министр. Он пояснил, что выбор главы Евросовета был легальный, однако «очень сомнительный с этической точки зрения».

Напомним, Дональд Туск был избран на второй срок главой Евросовета в марте 2017 года, впервые его избрали в 2014 году. Варшава выступает против Туска, потому что считает, что бывший премьер слишком сильно вмешивается в дела страны.