Тираж рождественского послания патриарха Кирилла не пропустили на Украину

Украинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Со ссылкой на украинские источники он сообщил в Telegram, что «таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла». Послание по традиции должны были зачитать на праздничном богослужении 7 января.

«Якобы не соблюдены таможенные формальности», – заявил Легойда, добавив, что «Ярославский с компанией, наверное, переворачиваются в гробу с ощущением дежавю».

Однако глава синодального отдела подчеркнул, что «времена не те: можно и со смартфона зачитать». А «внимательным сотрудникам украинской таможни» он предложил «готовить дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда».