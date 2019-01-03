Экс-глава СБУ выдвинулся в президенты

Лидера непарламентской партии «Справедливость», бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко выдвинули кандидатом в президенты страны.

На съезде партии делегаты проголосовали за кандидатуру Наливайченко единогласно, передает РИА «Новости».

Наливайченко заявил, что в случае избрания он откажется от президентского иммунитета и привилегий, внесет в парламент законопроект об импичменте президента, а также лишит неприкосновенности депутатов и судей.

Наливайченко возглавлял СБУ в 2006-2010 годах. В 2014-2015 годах он был депутатом Рады.

В отношении него в России возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и похищении человека.

В июле Наливайченко говорил о решении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2019 года.

Между тем украинская партия «Самопомощь», имеющая фракцию в Верховной раде, выдвинула своего лидера, мэра Львова Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины, передает ТАСС.

Глава парламентской фракции партии Олег Березюк отметил, что «Самопомощь» – единственная партия, которая имеет парламентскую фракцию «в оппозиции к олигархическому режиму».

В партии сообщили, что у Садового есть задание вернуть доверие к власти, побороть коррупцию и модернизировать страну в каждой отрасли.

Ранее на Украине началась президентская избирательная кампания. Одновременно центральная избирательная комиссия страны ликвидировала все участки для голосования в России.

Согласно данным социологических опросов, лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она удерживает лидерство уже несколько месяцев подряд. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок.