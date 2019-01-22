Футбольные фанаты устроили самосуд над избившими продавщицу и ее дочерей подростками

В Тверской области футбольные фанаты разыскали школьников, которые избили продавщицу и ее малолетних дочерей, и устроили над подростками самосуд.

В поселке имени Крупской три подростка с пневматическим оружием зашли в магазин, где начали издеваться над продавщицей, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на информацию Tverigrad из соцсетей.

Вооружившись бейсбольными битами, женщине на помощь пришли несовершеннолетние дочери со своими друзьями. Хулиганы отобрали биты у детей, после чего избили их и продавщицу.

О случившемся узнали местные футбольные фанаты. Не дожидаясь реакции правоохранительных органов, они поймали школьников, завели к заброшенному зданию, поставили на колени, а потом избили.

Позже в соцсетях появилось видео с самосудом, которое привлекло внимание полиции. В настоящий момент задержан один из организаторов самосуда, Следственный комитет по региону занимается проверкой обстоятельств конфликта.