Главной проблемой ЕС назвали «российский тип демократии»

Некоторые европейские страны избрали для себя «российский тип демократии», и это самая большая проблема Евросоюза, заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.

По его мнению, страны ЕС должны следовать либеральному типу демократии, где верховенство права является одной из основных ценностей, однако в ряде государств возникают проблемы, когда политические лидеры «не уважают либеральную демократию в той же степени, что и раньше», сообщает CNBC.

«Вся европейская интеграция и Европейский Союз основаны на либерально-демократических ценностях, включая верховенство закона, но внезапно появляются политические лидеры, которые думают, что демократия российского типа намного лучше либеральной демократии, что ставит перед собой целый ряд новых задач», – заявил Катайнен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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