Ространснадзор начал проверку после инцидента с самолетом рейса Сургут – Москва

Службы авиационной безопасности проверят после инцидента на борту самолета, изменившего курс по требованию одного из пассажиров, сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктор Басаргин.

«Безусловно, будет проведена проверка службы авиационной безопасности», – цитирует Басаргина агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что все авиационные службы сработали очень слаженно.

«Будем смотреть тяжесть, причины и так далее. Предметов запрещенных при нем не обнаружено. Но с точки зрения адекватности состояния пассажира, мы будем проверять, насколько правильно он был допущен на борт. То есть он в состоянии опьянения, где он мог до такого состояния дойти», – сказал он.

По его словам, как минимум пассажир должен возместить все затраты. При этом он не исключил, что мужчине грозит уголовное наказание.

Ранее в НАК подтвердили, что самолет, следовавший из Сургута в Москву, изменил курс по требованию одного из пассажиров. В данный момент злоумышленник остается на борту, несмотря на появившиеся сообщения о его задержании.

До этого стало известно, что пассажир Boeing 737, направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Экипажу удалось уговорить его на дозаправку в Ханты-Мансийске, благодаря чему самолет сменил курс и приземлился в этом городе.

Виновником инцидента, по предварительным данным, стал 41-летний Павел, фото которого появилось в СМИ.