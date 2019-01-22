Одна из пропавших на Урале туристок найдена живой

Одна из пропавших в субботу в Свердловской области туристок погибла, вторая найдена живой, сообщает региональное МЧС.

19 января пять туристов из Екатеринбурга направились от турбазы «Серебрянский камень» в поход, при подъеме на гору группа начала спуск, в это время пропали две женщины, сообщили в региональном МЧС, передает РИА «Новости».

Туристки вышли на связь 21 января, в район поиска отправился Ми-8 МЧС России со спасателями, сообщили в министерстве.

«Сегодня в 14.45 (12.45 мск) группа спасателей, которая бортом МЧС России была доставлена в зону поиска, обнаружила туристов, потерявшихся 19 января на севере Свердловской области. Эвакуация туристов будет производиться с помощью вертолета Ми-8 МЧС России. К сожалению, одна из туристок на момент обнаружения находилась без признаков жизни. Другую пострадавшую туристку с признаками обморожения бортом МЧС планируется доставить в лечебное учреждение города Краснотурьинск», – сообщается на сайте ведомства.

Региональный СК сообщил о проведении доследственной проверки по сообщениям о пропаже туристок.

В январе российский турист погиб на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии.