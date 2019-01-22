ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства МИнБанка

Банк России намерен войти в капитал Московского индустриального банка в качестве инвестора в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», – отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

В качестве первоочередных мер регулятор предусмотрел предоставление банку средств на поддержание ликвидности.

На начало 2019 года Московский индустриальный банк занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков. Кредитная организация имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая малые и средние предприятия, бюджетные и общественные организации во многих регионах страны.