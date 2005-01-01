Вице-премьеров оценят по ключевым показателям эффективности

Минэкономики разработало предложения по оценке эффективности работы вице-премьеров действующего правительства; KPI созданы согласно поручениям президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

В Минэкономики об успешности вице-премьеров предложили судить исходя из целевых индикаторов национальных проектов, таких как уровень бедности, темпы роста экономики или смертность на дорогах, передает «Коммерсант».

Детализируется персональная ответственность высших чиновников за реализацию нацпроектов – обсуждаются ключевые показатели эффективности работы семи из десяти вице-премьеров действующего правительства: Антона Силуанова, Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака и Виталия Мутко.

При этом отмечается, что три остальных вице-премьера – Константин Чуйченко, Юрий Борисов и Юрий Трутнев – этой работой не охвачены.

Идея введения для чиновников ключевых показателей, которые были бы привязаны к выполнению конкретных задач, разрабатывается уже несколько лет. Так, в 2012 году эта система была введена для региональных властей и глав федеральных ведомств; критерии для оценок были определены по большей части исходя из индикаторов рейтинга Всемирного банка Doing Business.

В 2016 году предлагалось ввести дополнительные KPI для оценки работы министров, увязанные с показателями целевого сценария социального экономического развития страны на трехлетку.

В данный момент безусловным приоритетом властей названы нацпроекты, и новые KPI создаются уже под них. В декабре 2018 года по итогам ноябрьского расширенного заседания президиума Госсовета Владимир Путин поручил правительству распределить показатели эффективности между вице-премьерами и подготовить предложения по развитию системы мотивации региональных и федеральных чиновников по промежуточным результатам нацпроектов.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев перепоручил разработку показателей эффективности работы своих заместителей вице-премьеру Константину Чуйченко и главе Минэкономики Максиму Орешкину.

Чиновники взяли индикаторы для оценки деятельности вице-премьеров из числа целевых показателей вверенных им нацпроектов. Например, для первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова KPI – это темпы роста ВВП, объем несырьевого экспорта, численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса, производительность труда в базовых несырьевых отраслях.

Согласно утвержденному Медведевым распределению ответственности за реализацию госпрограмм между вице-премьерами, Силуанов будет следить за исполнением таких программ, как «Управление федеральным имуществом», «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», «Развитие внешнеэкономической деятельности».

С вице-премьера Татьяны Голиковой спросят за показатели естественного прироста населения, реальных располагаемых денежных доходов граждан. Также она ответственна за уровни бедности, образованности и занятости.

Вице-премьер назначена ответственной за исполнение программ: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Развитие пенсионной системы», «Содействие занятости населения» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Ольга Голодец будет куратором программ «Развитие культуры и туризма» и «Развитие физической культуры и спорта». Соответственно, она ответит за интерес граждан к спорту, увеличение числа посещений организаций культуры.

В госпрограмме «Внешнеполитическая деятельность», которую также в основном курирует Силуанов, выделена ответственность вице-премьера Виталия Мутко по вопросам социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия. Также он ответственен за исполнение пяти госпрограмм, среди которых реализация национальной госполитики, развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами.

Кроме того, Мутко назначен главным куратором госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», по которой будет отвечать в части госполитики в области ипотечного кредитования.

Мутко доверена и госпрограмма по развитию Северо-Кавказского федерального округа и социально-экономическому развитию Калининградской области и соответствующие разделы в тех госпрограммах, где прописаны специальные меры по опережающему развитию Северного Кавказа и Калининградской области.

Следовательно, он будет ответственен за долю городов с благоприятной городской средой, уровень доступности жилья и объем инвестиций в строительную отрасль.

С Максима Акимова в том числе спросят за число погибших в ДТП и качество дорог, с Алексея Гордеева – за качество окружающей среды и объем экспорта сельхозпродукции, с Дмитрия Козака – за объем инвестиций в промышленность и производительность труда в обработке.

Примечательно, что судить об эффективности работы вице-премьеров планируется не только с помощью предлагаемых KPI, но и результатов социологических опросов, «демонстрирующих публичное восприятие деятельности правительства» населением.

С этой целью в предложениях Минэкономики уже сформулированы типовые вопросы для исследований. Так, для оценки деятельности Антона Силуанова россиянам будет предложено ответить, в частности, на вопрос: «За последний год открыть и вести свое дело, бизнес стало сложнее или легче или так же, как и раньше?» или «За последний год экономическая ситуация в нашей стране улучшилась, ухудшилась или не изменилась?».

Оценить результаты работы Татьяны Голиковой граждане должны, отвечая на такие вопросы, как: «За последний год желание иметь ребенка у вас или ваших знакомых выросло, снизилось или не изменилось?» или «Материальное положение вашей семьи улучшилось, ухудшилось или не изменилось?».

Также от граждан хотят услышать, изменилась ли доля отечественных продуктов в магазинах, повысилось ли качество муниципальных и государственных услуг в электронном виде. Спросят население и о состоянии экологии, уровне доступности жилья, а также о том, стали ли россияне в отпуск и выходные дни больше или меньше путешествовать по стране.