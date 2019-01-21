Эксперт: Кадровое обновление призвано помочь прорывному развитию Петербурга

«Идет масштабное, целостное обновление управленческой команды. Среди десяти направленных в Законодательное Собрание города кандидатур на должность вице-губернаторов Санкт-Петербурга 60% составляют новые люди – хорошо проявившие себя управленцы в разных областях, известные в Санкт-Петербурге и за его пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

Президентом была обозначена цель прорывного развития всей страны, и, соответственно, в данном случае Санкт-Петербург выступает в качестве модели такого развития для регионов, подчеркнул директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Таким образом, основная задача новой администрации – это прорывное развитие Санкт-Петербурга как субъекта Федерации и как Северной столицы», – подчеркнул Мартынов. Кроме того, продолжается, своего рода соревнование Москвы и Санкт-Петербурга, в котором Москва очень высоко подняла планку, и Питер должен ей соответствовать, отметил он.

«Понятно, что для этого надо четко сформулировать задачи по направлениям, подобрать необходимые компетентные исполнительные кадры. Ведь без обновления кадровой структуры невозможно дальнейшее развитие города, добавил Мартынов.

По словам собеседника, одной из особенностей подбора Бегловым кадров был его призыв: «Питерцы, возвращайтесь домой!» Имелись в виду те выходцы из Санкт-Петербурга, которые достигли серьезных карьерных успехов на федеральном уровне, в международных структурах. Так, четыре из шести новых вице-губернаторов возвращаются в Санкт-Петербург с федерального уровня, рассказал политолог.

«Призыв Беглова был услышан, и многие согласились работать в его команде, решатьсложные задачи в интересах петербуржцев»,– подчеркнул Мартынов. В первую очередь, им небезразлична судьба родного города, они хотят изменить и улучшить его, объяснил эксперт. Кроме того, по его словам, им интересна та концепция развития города, которую предлагает Беглов, они видят ее перспективной, а значит среди их мотивации присутствуют и амбиции роста.

Эксперт отметил, что в этих назначениях продолжается логика модернизации управления городом, которая была озвучена врио губернатора Александром Бегловым. «Модернизация идет волнами, сегодня прошла третья волна назначений – первые заместители Беглова, накануне было сформировано правительство», – напомнил собеседник. Сам Беглов – крайне опытный человек, «в свое время был врио губернатора Санкт-Петербурга перед выборами Валентины Матвиенко, на федеральном уровне работал, и в администрации президента, и полпредом был», – подчеркнул Мартынов.

«Северная культурная столица – общее достояние для каждого российского гражданина», – отметил эксперт. В этом смысле, безусловно, все ждут от новой питерской команды результатов не меньше, чем те, что демонстрировала в последние годы команда Собянина в Москве, добавил он.

Жители Санкт-Петербурга будут внимательно следить за работой новой команды, городу предстоят губернаторские выборы в следующем сентябре, подчеркнул Мартынов. Другое дело, что времени осталось совсем мало. Но пока что, принципы, которые заложены в основу формирования этой команды, и задачи, которые ставит Беглов, вызывают определенный оптимизм, уверенность, что это команде по плечу любые задачи, отметил собеседник.

Напомним, в понедельник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в заксобрание города кандидатуры на должности вице-губернаторов. Причем большинство кандидатов уже работали в Смольном на руководящих должностях. Так, Эдуард Батанов был председателем комитета финансов, Николай Линченко работал в администрации губернатора Санкт-Петербурга, администрации Приморского района, был главой Адмиралтейского района. Евгений Елин был председатель комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, а Любовь Соверашева работала в комитете по управлению городским имуществом. Кроме того, Владимир Княгинин является выпускником Ленинградского государственного университета им. А.Жданова и экспертом с мировым именем. Максим Шаскольский закончил Санкт-Петербургский государственный университет и обладает хорошим управленческим опытом в сфере энергетики.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о предыдущих волнах кадрового обновления, запущенного Бегловым.