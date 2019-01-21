Участников перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга приговорили

Участники перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга, в ходе которой были убиты два человека и ранены более 10, были приговорены к срокам от 1,5 лет условно до 10 колонии строгого режима.

Свердловский областной суд признал виновным по разным частям статьи УК «Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках» 12 фигурантов, передает РИА «Новости».

Организатор побоища Дмитрий Пестриков получил 8,5 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

При этом суд исключил из обвинения статью о вовлечении несовершеннолетнего в участие в массовых беспорядках, которая изначально была вменена Пестрикову.

В сентябре 2016 года в цыганском поселке Екатеринбурга, на улице Депутатской, произошла стрельба. По данным следствия, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

Следствие сообщало, что за день до этого Пестриков поругался с одним из потерпевших на дне рождения их общего знакомого, что и стало поводом для перестрелки.