Берлин отказался делать «мальчика для битья» из «Северного потока – 2»

У германского правительства нет правовых оснований для вмешательства в строительство газопровода «Северный поток – 2», заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt.

«Северный поток – 2» – неправильный мальчик для битья», – приводит его слова РИА «Новости».

Альтмайер сказал, что «трубы проложены на многие километры в море», а потому германское правительство не будет вмешиваться в процесс строительства газопровода. «Нет для этого никаких правовых оснований», – подчеркнул он.

Ранее немецкая газета Die Welt написала, что «упорная приверженность» Германии проекту газопровода «Северный поток – 2» рискует обернуться энергетическим расколом Европы; Берлин игнорирует опасения европейских партнеров и все больше изолируется от них.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявлял, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода. Москва подчеркивала, что ценит поддержку, которую Берлин оказывает проекту газопровода «Северный поток – 2».