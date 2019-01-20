Машина с людьми выпала с третьего этажа парковки в Одинцово

В результате падения автомобиля с третьего этажа парковки торгового центра в подмосковном Одинцово пострадал один человек, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Выпала машина с третьего этажа парковки ТЦ «О’Парк», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, в машине находились три человека, двое из них отказались от госпитализации после происшествия.

Похожий инцидент произошел два года назад на западе Москвы. Тогда автомобиль упал с третьего этажа, пострадал один человек. В ноябре 2015 года в Подмосковье автомобиль Mazda упал с восьмого этажа автопарковки, тогда погибли три человека.