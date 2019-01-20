США упрекнули в злоупотреблении российским миролюбием

Соединенные Штаты все чаще злоупотребляют миролюбием России, и отправка эсминца «Дональд Кук» в Черное море является подтверждением этому, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«США все чаще начали злоупотреблять миролюбием Российской Федерации, мудростью, спокойствием и выдержкой руководства нашей страны. До бесконечности столь агрессивная политика (США) продолжаться не может», – передает слова Шеремета РИА «Новости».

Он назвал отправку эсминца в Черное море провокацией и попыткой заработать себе дивиденды после того, как власти США дискредитировали себя в Сирии и Афганистане.

«Поэтому сегодня они хотят взять реванш на украинском направлении», – подчеркнул депутат.

На этой неделе эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в Черное море. Его под контроль взял российский сторожевой корабль «Пытливый».