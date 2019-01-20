Российский гроссмейстер сыграл вничью с чемпионом мира по шахматам

В Вейк-ан-Зее в Нидерландах российский гроссмейстер Владимир Федосеев и чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью, сообщают информационные агентства.

Состоялись партии седьмого тура супертурнира, передает ТАСС.

Россиянин Ян Непомнящий и поляк Ян-Кшиштоф Дуда также сыграли вничью, а вот Владимир Крамник проиграл индийцу Вишванатану Ананду.

14 января Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном.

Первое место, набрав по 4,5 очка, сейчас делят четыре шахматиста, включая Непомнящего и Карлсена. Федосеев находится на 12-м месте, Крамник – на 13-м.