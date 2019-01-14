Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью, сообщают информационные агентства.

Игра состоялась в рамках второго раунда шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, передает ТАСС.

Владимир Федосеев и Вишванатан Ананд также сыграли вничью, а Владимир Крамник проиграл Анишу Гири.

В третьем раунде Непомнящему предстоит встреча с Крамником.

Сейчас Ананд и Непомнящий лидируют (1,5 очка), Крамник и Дуда занимают последнее место (0,5), остальные 11 шахматистов набрали по 1 очку.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года.