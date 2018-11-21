Пранкеры позвонили Кличко по поводу пьяного Порошенко

Российский пранкер Владимир Кузнецов рассказал о разговоре с мэром Киева Виталием Кличко в новогоднюю ночь, в котором политику от имени премьера Украины Владимира Гройсмана рассказали о «пьяном Петре Порошенко» под столом.

В новогоднюю ночь Кузнецов и Алексей Столяров позвонили Кличко от имени Гройсмана, поздравили с наступающим праздником и рассказали, что под столом находится «пьяный Порошенко», передает РИА «Новости».

«Мы, как и в прошлом году, позвонили Петру Порошенко, но он перестраховался – отдал телефон охране, которая сказала, что президент дома. Еще несколько политиков тоже не подошли к телефону, ответил только Виталий Кличко», – отметил Кузнецов.

По его словам, это был «позитивный, новогодний» разговор, в котором собеседники поздравили друг друга.

«Кличко догадался, что это мы, пожелал удачных розыгрышей, сказал, что без нас было бы скучно. Это говорит о том, что украинская элита следит за нашим творчеством», – заметил пранкер.

Год назад пранкеры от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга посоветовали Порошенко не пить много горилки.