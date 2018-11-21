На некоторых телефонах отключится WhatsApp

В ближайшее время мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов, сообщили в компании.

Возможность пользоваться мессенджером потеряют после 31 декабря 2018 года владельцы телефонов с операционной системой Nokia S40. С 1 февраля 2019 года мессенджер также отключится на телефонах с операционной системой Android 2.3.7 и старше, iOS 7 и старше, передает РИА «Новости».

Также компания поясняет, что не занимается разработками для этих операционных систем, в связи с чем ряд функций могут перестать работать в любое время.