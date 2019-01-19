Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выписалась французской больницы, куда попала после сердечного приступа, сообщила ее PR-директор Мария Кохель.

«Диана Арбенина выписалась из французской клиники под свою ответственность. Опасность для жизни миновала», – цитирует Кохель ТАСС.

Она отметила, что точный диагноз артистке не поставили, боли в области сердца не сняли. Дальнейшее обследование Арбенина пройдет в России.

Арбенина записала видео, в котором поблагодарила друзей и поклонников за поддержку. Видео опубликовано на странице «Ночных снайперов» в Instagram.

«Мне уже легче, я уже могу шевелить руками, ногами. И потом, пожалуйста, не забывайте, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит из перелетов, переездов, часовых поясов. Не справился чуть-чуть организм. Но я обещаю договориться с сердцем, с головой, постараюсь себя чуть- чуть беречь», – сказала она.



Кохель сообщила, что концерт «Ночных снайперов» в Рыбинске 24 января состоится. Отменено только телевизионное выступление 21 января.

В пятницу стало известно, что Диана Арбенина перенесла сердечный приступ и находится в одной из французских клиник.