Арбенина госпитализирована после сердечного приступа

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ и находится в одной из французских клиник, сообщила PR-директор артистки Мария Кохель.

«17 января, в 9 вечера из отеля в одну из французских клиник Диану Арбенину экстренно госпитализировали с сердечным приступом. Приступ продолжался 16 часов, и до сих пор медикам не удается полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось, и угрозы жизни нет», – сообщила представитель артистки, передает РИА «Новости».

В настоящее время Арбенину продолжают обследовать. Об отмене концертов, запланированных в рамках юбилейного тура, речи пока не идет.

Ранее Арбенина сообщила в Instagram, что ее госпитализировали во Франции после катания на лыжах, но позже удалила этот пост.