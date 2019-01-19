Во Франции началась десятая акция протеста «желтых жилетов»

В субботу тысячи французов в десятый раз вышли на улицы городов по всей стране, чтобы поучаствовать в акциях протеста против правительства президента Эммануэля Макрона.

В преддверии десятого «акта» французские власти мобилизовали более 80 тыс. полицейских и жандармов, из них больше 5 тыс. в Париже, передает RT.

Напомним, в минувшие выходные количество демонстрантов составило около 84 тыс. человек.

В четверг стало известно, что к движению «желтых жилетов» во Франции добавились «красные ручки».

Сообщалось также, что французской полиции решили запретить стрелять по манифестантам резиновыми пулями.