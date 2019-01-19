Консульство прояснило ситуацию с экстрадированным в США россиянином

Россиянин Александр Жуков, который был выдан США Болгарией, сам дал согласие на экстрадицию, заявила вице-консул консульства России в Варне Александра Дергачева.

Дергачева сообщила, что Жуков был задержан в Болгарии 6 ноября 2018 года по запросу США, передает РИА «Новости».

Представители российского консульства регулярно встречались с ним, оказывали консульскую поддержку и были на связи с родственниками задержанного.

Отмечается, что сначала россиянина задержали на 72 часа, после на 60 суток, «в течение которых американская сторона предоставляла болгарским судебным органам дополнительные материалы».

28 декабря прошло заседание суда, на котором Жуков «заявил о своем добровольном желании быть экстрадированным в США».

В субботу стало известно, что гражданин России Александр Жуков экстрадирован из Болгарии в США; ему предъявлены обвинения в сговоре с целью компьютерного мошенничества.