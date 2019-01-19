Климкин заявил об обсуждении концепции миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе

Концепция совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе находится на стадии обсуждения, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Киеве.

По словам Климкина, он уже обсуждал этот вопрос с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком, передает РИА «Новости».

«Она (миссия) может быть от ООН, но может быть, учитывая присутствие уже сейчас ОБСЕ на Донбассе, и совместная… У меня есть этот концепт. Мы его сейчас пока обсуждаем. Мы далеки от того, чтобы он был инициирован в официальной плоскости, но я считаю, что такая совместная миссия может быть одной из эффективных опций», – сказал Климкин.

По версии Климкина, предложение о создании совместной миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе якобы исходило от представителей ОБСЕ, которые работают на минской площадке.

Напомним, в сентябре минувшего года президент Украины Петр Порошенко раскрыл истинную цель Киева в идее ввода миротворцев в Донбасс.

Отметим, Москва уже призывала Запад вразумить власти Украины, которые вместо диалога с Донецком и Луганском тешат себя иллюзиями о введении в Донбасс оккупационных сил.