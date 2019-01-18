Грузия решила облегчить процедуру получения гражданства для абхазов и осетин

Правительство Грузии в пятницу приняло решение облегчить процедуру получения гражданства страны для жителей Абхазии и Южной Осетии – республик, которые Тбилиси называет «оккупированными»; об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Государственный министр по примирению Кетеван Цихелашвили сказала, что в случае обращения жителей Абхазии и Южной Осетии в соответствующие органы процедура установления гражданства Грузии займет один месяц и выдача паспорта будет бесплатной.

«Это касается всех заинтересованных лиц, которые родились на этих территориях в Грузии и жили там до 21 декабря 1991 года, а также тех, кто являются их наследниками», – сказала она.

По словам Кетеван Цихелашвили, «упрощается процесс идентификации личностей на основании имеющихся у них документов».

Как заявил в этой связи премьер-министр Мамука Бахтадзе, получив грузинский паспорт, жители Абхазии и Южной Осетии «смогут воспользоваться безвизовым въездом в Европу».

Помимо собственных паспортов, почти все жители Абхазии и Южной Осетии имеют российское гражданство. В правительстве Грузии не уточнили, должны ли желающие получить грузинские паспорта отказаться от него. По грузинским законам, можно иметь только одно гражданство, а второе в особых случаях присваивает президент страны.

Ранее Тбилиси предлагал абхазам и осетинам удостоверения личности без гражданства, которые можно было получить в грузинских городах Гори вблизи Южной Осетии и Зугдиди вблизи Абхазии. Однако такие нейтральные документы взяли лишь единицы.

Что касается стоимости грузинского загранпаспорта, то она составляет 100 лари – это примерно 40 долларов.