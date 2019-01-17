На эмблему сил спецопераций Украины поместили девиз князя Святослава

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении эмблемы и флага сил специальных операций страны, на котором разместили девиз древнерусского князя Святослава «Иду на вы».

Эмблемой Сил специальных операций стало изображение шагающего волка серебряного цвета, который подпоясан золотым поясом. Изображение животного наложено на венок из лавровых листьев серебряного цвета, сообщает 24tv.

В центре нижней части венка помещен двузуб – княжеский знак Святослава серебряного цвета. Под частью венка размещена золотая лента, на которой черными буквами написан девиз Святослава Храброго «Иду на вы».

Флаг сил специальных операций представляет собой прямоугольное полотнище серо-стального цвета с соотношением ширины к длине 2:3 с эмблемой посередине.

Девиз «Иду на вы!» является официальным девизом сил специальных операций Украины.