Пентагон заявил об умении F-35 перехватывать крылатые и баллистические ракеты

Самолет США F-35 Lightning II способен сбивать крылатые ракеты и может быть приспособлен для перехвата баллистических ракет на начальной стадии, заявили в Пентагоне.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Из доклада следует, что датчики F-35 позволяют отслеживать пуски баллистических ракет, после чего передавать информацию о них обычным системам ПРО. Кроме того, истребители могут оснастить противоракетами, сообщает Defense News.

В четверг американский президент Дональд Трамп объявил о новой стратегии ПРО США.