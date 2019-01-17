Змея напала на ребенка после прохождения квеста в Красноярске

Следователи начали проверку информации о том, что в Красноярске после прохождения квеста змея укусила ребенка, сообщает краевое управление СК.

Инцидент, о котором сообщается в четверг, произошел в ноябре 2018 года, говорится в сообщении на сайте СК.

Мальчик прошел квест в одном из развлекательных центров Красноярска. После завершения игры работник центра дал ребенку погладить змею, и та укусила его.

Отмечается, что проблем со здоровьем у пострадавшего не возникло, так как змея не была ядовитой.

«В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая, произошедшего с ребенком», – говорится в сообщении.

После завершения доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Следствию предстоит установить, соблюдалась ли необходимая безопасность при проведении мероприятия для детей.

Напомним, в июне в США мужчина едва не погиб от укуса отрубленной головы змеи.