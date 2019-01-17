Порошенко заявил о верном курсе Украины к членству в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко на ежегодной встрече с иностранными дипломатами заявил, что его страна придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.

«Это путь построения демократического, правового, европейского государства, которое четко и целенаправленно идет к членству в Европейском союзе и НАТО... И с этого пути, я уверен, мы уже не свернем», – сказал Порошенко, передает RT.

По его словам, украинская армия вошла в «десятку мощных армий Европы» и принятые изменения в сфере безопасности и обороны государства приблизят Украину к стандартам НАТО. Порошенко также заявил о намерении зафиксировать в Конституции приоритет будущего членства страны в ЕС и НАТО.

Между тем, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Вашингтон и Евросоюз выжимают из Украины все ресурсы, руководствуясь лишь своими экономическими интересами.

В конце прошлого года депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Евросоюз «надурил» Украину.