Предновогодние траты россиян побили рекорд

Предновогодние расходы в России выросли на 13,2% относительно предыдущего месяца и номинально оказались самыми высокими за последние четыре года, следует из исследования холдинга Romir.

По сравнению предыдущим годом расходы россиян выросли всего на 1,6%, что вывело «очищенные» от инфляции расходы на самый низкий уровень за те же последние четыре года, указывается на сайте Romir.

Общие повседневные расходы в декабре номинально оказались самыми высокими за все годы наблюдений. Так, они выросли на 13,2% относительно ноября и на 1,6% по сравнению с декабрем 2017 года.

Месячный рост расходов россиян оказался «более чем убедительным», однако в разрезе года рост расходов более чем в 2,5 раза уступил размеру накопленной за года инфляции в 4,3%.

Таким образом, даже при высоких показателях номинальных расходов реальные траты («очищенные» от инфляции) оказались самыми низкими за последние четыре.

Отмечается, что даже в «кризисном» 2015 году предновогодние расходы россиян оказались выше, чем в ушедшем году.

Скачок повседневных трат эксперты холдинга называют привычным, так как граждане «закупаются перед праздниками и длинными каникулами», и «традиционно в предновогоднем шопинге потребители делают больший акцент на продуктовых категориях».

«Все последние годы доля трат на продукты в общей корзине расходов поднималась до уровня 53%. И декабрь 2018 года не стал исключением», – говорится в сообщении.

Указывается, что в декабре россияне практиковали именно крупные закупки. Размер среднего чека за месяц вырос сразу на 18% или почти на 100 рублей по сравнению с ноябрем.

В росте расходов виновны были не только праздники – месячная инфляция оказалась самой высокой за весь год. Цены на продукты в среднем выросли на 1,7%, значительно дорожали яйца, а также некоторые овощи.

Данные были получены на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel по данных потребления 40 тыс. россиян и15 тыс. домохозяйств в 220 городах России с населением 10 тыс. человек и более.

Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

Напомним, в декабре консалтинговая компания Deloitte выясняла, сколько россияне намерены потратить на празднование Нового года.