Мэр Саратова нарвался на грубость в маршрутке

Глава Саратова Михаил Исаев поехал на работу на маршрутке, его покоробила грубость водителя, а также ужасное техническое и санитарное состояние салона, сообщили в мэрии.

В четверг в 7.10 (6.10 мск) Исаев проехал из поселка Агафоновка в центр города на маршрутном микроавтобусе № 58 за 40 минут, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу саратовской мэрии.

«Значительных заторов не наблюдалось ... Санитарное и техническое состояние салона микроавтобуса, в котором я ехал, отвратительное, несмотря на то, что это импортный и относительно новый автомобиль: грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они «пестрят» какими-то рекламными наклейками. Водитель грубил пассажирам», – поделился впечатлениями он.

Он потребовал разобраться, почему подвижной состав выходит на линию в неудовлетворительном состоянии, почему водитель позволяет себе некорректно себя вести.

Кроме того, Исаев заметил, что конечную остановку в Агафоновке нужно расчистить от снега, а также расширить основную магистраль на пути следования из поселка, улицу Клочкова.

После новогодних праздников Исаев стал ездить на работу на общественном транспорте на фоне проблем с уборкой снега на дорогах.