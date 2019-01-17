Ким Чен Ын написал Трампу письмо

Лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу, которое посланник Пхеньяна должен будет передать во время визита в США, сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

По сведениям Ренхап, заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль вручит послание в ходе переговоров в Вашингтоне. Содержание письма не уточняется, передает ТАСС.

По информации The Wall Street Journal, посланник из КНДР в четверг вечером прибудет в Вашингтон для переговоров о возможности денуклеаризации Корейского полуострова и проведении второго в истории саммита лидеров США и КНДР.

В минувшее воскресенье стало известно, что Трамп сделал предложение Ким Чен Ыну по срокам и месту проведения новой встречи. Напомним, первая встреча лидеров КНДР и США состоялась в Сингапуре в июне прошлого года.