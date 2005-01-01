В жилом доме в Тбилиси взорвался газ, есть жертвы

Три человека погибли и несколько получили ранения в результате взрыва газа на улице Автандила в Тбилиси, сообщает МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

Взрыв произошел в жилом корпусе, в спальном районе Диди Дигоми, на месте работают спасатели.

К месту происшествия прибыли глава правительства Мамука Бахтадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе.