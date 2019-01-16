СК возбудил дела из-за нападений на российских дипломатов в Киеве

В России возбуждены два уголовных дела в связи с нападениями на российскую дипмиссию в Киеве, в результате которых пострадал дипломат, сообщили в Следственном комитете.

Уголовные дела возбуждены по событиям, произошедшим в ноябре 2018 года, сообщили в СК.

«26 ноября 2018 года в Киеве неустановленные лица совершили нападение на служебный транспорт сотрудника посольства Российской Федерации на Украине. Автомобиль был облит ими легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожжен», – говорится в сообщении.

Следствие считает, что злоумышленники знали о принадлежности автомобиля к российскому загранучреждению. По этому факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 360 УК РФ («нападение на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой»).

Кроме того, по данным СК, в мае на улице Братской в Киеве группа людей напала на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева, советника посольства России на Украине.

«В лицо ему плеснули едкую трудносмываемую жидкость, высказали оскорбления и угрозы физической расправы, а также требования покинуть территорию Украины. Мотивом этого преступления, по данным следствия, было желание нападавших осложнить международные отношения между Украиной и Российской Федерацией», – сообщили в СК.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК РФ («нападение на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений»).

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В ноябре 2018 года Главное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела по фактам нападений на российское посольство в Киеве и здание генконсульства в Харькове.

Министр иностранных дел Сергей Лавров называл безобразной акцию националистов у посольства России в Киеве и заявил, что полиция этот «шабаш» остановить не пыталась.