ГИБДД проверит сотрудников, скрывших ДТП с краснодарским судьей

ГИБДД инициирует служебную проверку в отношении своих сотрудников, которые не внесли в базу данные о ДТП с краснодарским судьей, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Кубани.

«Подтверждается информация об этом ДТП. … В течение 48 часов (с момента ДТП) подразделения обязаны в данную систему «заливать» информацию. Они это не сделали», – сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что в связи с этим будет инициирована проверка в отношении сотрудников батальона ДПС Краснодара.

«Подтверждается, что он предъявил удостоверение. На следующий день приехал представитель военной прокуратуры и забрал это дело по подследственности в военную прокуратуру», – добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Во вторник в Сети появилось видео с мужчиной, предположительно, военным судьей Арсеном Крикоровым, который на месте аварии требует от его очевидца, препятствующего его отъезду с места происшествия, назвать фамилию и угрожает «арестовать за нападение». В комментариях к ролику автор указал, что в кадре – военный судья, который, находясь в нетрезвом состоянии, сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, представительницу сборной региона по тхэквондо, и, пользуясь своим положением, пытается «замять дело». По словам очевидцев, инцидент произошел еще 21 декабря.

Как сообщил ТАСС председатель суда Владимир Чибизов, в отношении нарушителя будет проведена служебная проверка.