ЛНР заявила о планах Киева взорвать шлюзы водохранилища в Донбассе

Подконтрольные Киеву военные заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе и могут взорвать их, сообщил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ была выявлена подготовка диверсии ВСУ, направленной против мирного населения ЛНР», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».

По его словам, в отчете наблюдателей миссии ОБСЕ сообщается о двух деревянных коробках с присоединенными проводами, обнаруженных у ворот шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища. При этом военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования шлюзов.

В ЛНР предупредили, что взрыв шлюзов водохранилища приведет к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение в населенных пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск.

В середине декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под «ширмой» провокации в Керченском проливе перебрасывает существенные наступательные компоненты в Донбасс и готовит силовые акции.