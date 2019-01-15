В Каталонии несовершеннолетнюю русскую девушку признали виновной в убийстве мачехи

В Каталонии суд вынес приговор 17-летней этнической русской, убившей приемную мать в доме в Баньолесе, где они проживали вместе, сообщают СМИ.

Девушку отправят на полгода в лечебную исправительную колонию для несовершеннолетних, передает Noticia.ru.

После истечения срока ее пребывание в центре могут продолжить еще на три месяца. Девушка, предположительно, страдает от психического расстройства, добавляет издание.

В суде она признала свою вину. На следующий день после убийства на месте была проведена реконструкция событий произошедшего, где девушка рассказала о том, как произошло убийство.

Также следствие провело психологическую экспертизу.

Обвиняемая пояснила, что зарезала приемную мать, поскольку сильно разозлилась на нее во время ссоры. Она оставила у тела погибшей записку, где также призналась в свершенном деянии.

Отмечается, что местные жители почтили память убитой минутой молчания. Местные власти объявили двухдневный траур по погибшей.