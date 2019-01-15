Патрушев рассказал о разработке Пентагоном биологического оружия на Украине

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у Москвы вызывает тревогу возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран, в том числе США.

«Особую тревогу вызывает развитие биотехнологий, которые можно отнести к исследованиям двойного назначения. Не исключаем возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран. Так, Пентагон последовательно создает биологические лаборатории, о которых вы спрашиваете», – заявил Патрушев в интервью «Российской газете».

Он добавил, что сейчас США ввели в эксплуатацию более 200 биолабораторий по всему миру. Они находятся в том числе на Украине, в Грузии, в Афганистане, а деятельность их «имеет мало общего с мирной наукой».

«Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим все большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности», – подчеркнул Патрушев.

Он отметил, что человечество стало не только бороться с биологическими угрозами, «но и создавать их».

В начале октября российский МИД заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара генетические исследования. Позже Министерство обороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии, подробно рассказав о том, какие работы там проводят американские специалисты.