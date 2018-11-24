Фигуристка Медведева рассказала, в какой стране хочет жить

Российская фигуристка и обладательница серебряной медали Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева сообщила, что хочет жить в России, несмотря на то, что на данный момент живет и тренируется в Канаде.

«Где буду жить в будущем? В России, точно. Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но в будущем вернусь домой», – сказала Медведева в эфире Instagram журналистки Марии Командной, передает «Советский спорт».

Стоит отметить, что в последнее время на Медведеву обрушились с критикой за то, что она сменила тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера и уехала тренироваться за границу. При этом она заявляла, что всегда будет выступать за Россию.

За этим последовал спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата России Медведева заняла седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при, и не выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию.