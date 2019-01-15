Полицейские избили следователей в Уфе

В Уфе полицейских заподозрили в избиении следователей, прибывших для проведения проверки, говорится на сайте СУ СК по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел в декабре 2018 года, говорится в сообщении на сайте СК.

Установлено, что следователи в сопровождении двух понятых прибыли с целью осмотра места происшествия – помещения для административно-задержанных лиц дежурной части.

Тогда двое сотрудников дежурной части «применили физическую силу в отношении двух следователей» и вывели их из помещения.

При этом полицейские причинили одному из сотрудников СК телесные повреждения.

Отмечается, что впоследствии один из подозреваемых, пытаясь избежать уголовной ответственности, «представил фиктивную справку о якобы полученном телесном повреждении в виде перелома руки», однако «в ходе следствия указанный факт был опровергнут».

В данный момент «с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления».

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).