Министерство культуры нашло нарушения в работе МХТ имени Чехова

Министерство культуры проверило Московский Художественный театр имени Чехова и выявило нарушения, руководство учреждения должно их устранить и отчитаться об этом до 21 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минкультуры России в октябре-ноябре 2018 года была проведена комплексная проверка деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова» за 2016 – 2017 годы, 9 месяцев 2018 года. Проверкой установлены отдельные нарушения действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении крупных сделок, расходовании средств на оплату труда, ремонтных работ, в использовании федеральной собственности», – сообщила пресс-служба, передает ТАСС.

Директору театра Сергею Женовачу поручено устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах до 21 января 2019 года, пояснили в министерстве.

Заслуженный деятель искусств России Сергей Женовач был назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова в марте 2018 года, после смерти народного артиста СССР Олега Табакова. Вместе с тем Женовач является директором Студии театрального искусства, основанной в 2005 году.