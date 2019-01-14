КНДР продолжает делать ядерные бомбы, считают в США

Несмотря на заявления Пхеньяна об отказе от производства ядерного оружия, факты указывают на то, что программа продолжается и даже, возможно, расширилась, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на спутниковые снимки и информацию американской разведки. Утверждается, что Северная Корея производит ракеты и боеголовки так же быстро, как и раньше, с тех пор, как были прекращены испытания оружия. С того времени, полагают аналитики, КНДР получила еще несколько межконтинентальных баллистических ракет, а также достаточно материала для создания еще шести ядерных бомб, пишет Bloomberg.

По данным портала, в КНДР продолжают эксплуатироваться два объекта по обогащению урана. Кроме того, некоторые сведения указывают на то, что в Северной Корее до сих пор работает завод, который, как считается, произвел первые МБР, способные достичь США. Более того, пишет агентство, недавно фабрика, производящая двигатели для новых ракет на твердом топливе, была расширена, как и подземная база для ракет большой дальности.

В середине декабря в МИД КНДР заявили, что Пхеньян может отказаться от денуклеаризации, если США продолжат придерживаться политики санкций и давления на страну.

Между тем, в скором времени ожидается вторая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.