Плющенко госпитализировали с сильными болями в спине

Фигуриста Евгения Плющенко доставили в одну из столичных больниц с жалобой на сильные боли в спине, сообщает телеканал «Рен-ТВ»

По данным телеканала, спортсмена поместили в нейрохирургическое отделение, передает РИА «Новости».

Подробности о госпитализации и самочувствии Плющенко выясняются.

Напомним, в марте 2016 года сделали операцию в Израиле на позвоночнике. Еще одну операцию фигурист перенес весной 2014 года.