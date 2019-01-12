Медики не смогли спасти «ожившую» в морге Приамурья женщину

В Приамурье медики два часа пытались реанимировать женщину, которая неожиданно начала подавать признаки жизни в морге, сообщили в минздраве региона.

В региональном минздраве рассказали об инциденте со слов главрача Белогорской больницы Михаила Данилова, передает РИА «Новости».

В субботу в селе Васильевка родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни, о чем сообщили в полицию.

Прибывший на место сотрудник ОВД не стал вызывать скорую, как того требует инструкция, «констатировал смерть самостоятельно, вызвал ритуальную службу и направил «тело» в морг без сопроводительных документов».

Женщина была доставлена в морг в 9.40 (3.40 мск). Через некоторое время она начала подавать признаки жизни; санитар немедленно вызвал реанимацию.

В 10.00 пострадавшую доставили в реанимацию Белогорской больницы, «где в течение двух часов врачи пытались ее спасти, однако в 12.00 она скончалась». Предположительно, смерть наступила «от переохлаждения и отравления».

В УМВД по Амурской области сообщили, что «начальником межмуниципального отдела МВД России «Белогорский» по факту произошедшего назначена служебная проверка».