Трамп добился снижения в США цен на лекарства

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что за первые 19 месяцев его президентства американцы смогли сэкономить на рецептурных лекарствах 26 млрд долларов, а в 2018 году цены на лекарства в США упали впервые за почти полвека.

«Цены на лекарства снизились в 2018 году, впервые почти за полвека. За первые 19 месяцев моей администрации американцы сэкономили 26 миллиардов долларов на рецептурных препаратах. Наша политика по выводу на рынок более дешевых непатентованных лекарств работает!» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, в январе прошлого года Трамп потребовал от своей администрации решить проблему с дороговизной лекарств в США, пообещав, что «цены стремительно упадут». Он также попросил Конгресс разрешить экспериментальные методы лечения для смертельно больных, дав «этим замечательным американцам «право на попытку».