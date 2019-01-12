Появились сведения о результатах ракетного обстрела Дамаска

Представитель сирийского военного командования рассказал об отражении ракетной атаки по окрестностям Дамаска и разрушениях на земле.

По сведениям сирийского правительственного телеканала Surya TV, в небе над западными и южными районами Дамаска силам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось уничтожить восемь ракет, передает ТАСС.

По словам представителя сирийского военного командования, израильские удары последовали со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном, при этом только одна из ракет попала в складское помещение в районе аэропорта Дамаска. «Большинство воздушных целей противника было поражено», – цитирует SANA представителя сирийского командования.

По информации Al Wataniya Agency, во время ракетных ударов по Сирии истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана, имитировав налеты на южные районы страны, а также совершили провокационные полеты на малой высоте над прибрежным ливанским городом Захрани.

Иорданский телеканал Al Hadath утверждает, что в районе аэропорта Дамаска израильские самолеты атаковали иранские военные склады, которыми якобы пользуется шиитская милиция «Хезболла», воюющая на стороне сирийской правительственной армии.

Удары также были нанесены по объектам на территории военного аэродрома Меззе на западе Дамаска и предместью Эль-Кисва, которое уже подвергалось атакам 25 декабря и 29 ноября минувшего года.

Между тем сирийский военный эксперт Омар Маарбуни подверг сомнению утверждения о том, что целями нападения были иранские объекты, предположив, что подобные заявления являются лишь предлогом для ракетных ударов.

Тем временем в министерстве транспорта Сирии заверили, что международный аэропорт Дамаска «работает в обычном режиме и не пострадал от израильской агрессии».

Напомним, в субботу ночью по пригороду Дамаска был нанесен ракетный удар.