Ту-214 совершил аварийную посадку в Ульяновске

Самолет Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновск–Восточный, сообщили на предприятии «Авиастар-СП».

«Самолет Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновск-Восточный. Других подробностей у меня нет», – цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы предприятия.

В экстренных службах сообщили, что пассажирский Ту-214, выполнявший рейс из Ульяновска в Москву, экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси.

По данным источника, на борту не было пассажиров, только четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Ранее в пятницу пассажирский Boeing, следовавший из Внуково в Белгород, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания аварийного датчика температуры, передает РИА «Новости».

На борту находились 47 пассажиров, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.

В декабре пассажирский самолет, летевший из Тюмени в Уфу, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле.