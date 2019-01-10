НАТО выразило готовность к диалогу с Россией по ДРСМД

Североатлантический альянс готов поддерживать диалог с Россией по всем вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

«Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия – НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД», – приводит его слова ТАСС.

Альваргонсалес также заявил, что новое заседание Совета Россия – НАТО пройдет в скором времени.

Ранее Москва выражала готовность провести консультации с США на уровне военных и дипломатов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).